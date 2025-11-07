Auto und Lastwagen krachen frontal zusammen: 57-Jährige stirbt an der Unfallstelle

Gangkofen - Am Donnerstag krachten gegen 16.40 Uhr auf der B388 im Landkreis Rottal-Inn ein Lkw und ein Auto aus ungeklärter Ursache frontal zusammen. Dabei starb eine 57-jährige Frau.

Die Polizei sperrte die B388 in beide Richtungen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die Autofahrerin aus dem Landkreis Landshut war auf der Strecke von Eggenfelden in Richtung Vilsbiburg unterwegs, als ihr Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Lkw kollidierte.



Die Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer kam laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.