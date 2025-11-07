Auto und Lastwagen krachen frontal zusammen: 57-Jährige stirbt an der Unfallstelle
Von Roland Beck
Gangkofen - Am Donnerstag krachten gegen 16.40 Uhr auf der B388 im Landkreis Rottal-Inn ein Lkw und ein Auto aus ungeklärter Ursache frontal zusammen. Dabei starb eine 57-jährige Frau.
Die Autofahrerin aus dem Landkreis Landshut war auf der Strecke von Eggenfelden in Richtung Vilsbiburg unterwegs, als ihr Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Lkw kollidierte.
Die Autofahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.
Der 55 Jahre alte Lastwagenfahrer kam laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Die Staatsanwaltschaft Landshut beauftragte einen Gutachter mit der Klärung des genauen Unfallhergangs. Es entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro.
Die B388 war nach Angaben der Polizei bis 22.45 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa (Symbolbild)