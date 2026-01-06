Rucola in Flammen: Sattelzug fängt während der Fahrt an zu brennen

Ein Auflieger ging am Dienstagmittag auf der A9 während der Fahrt in Flammen auf. Der Fahrer fuhr auf den Standstreifen und trennte die Zugmaschine ab.

Von Marco Schimpfhauser

Denkendorf - Im oberbayerischen Landkreis Eichstätt ist am Dienstagmittag während der Fahrt ein Lastwagen in Flammen aufgegangen.

Der Auflieger mit Rucola-Ladung brannte komplett aus. Die Zugmaschine konnte zuvor abgelöst und weggefahren werden.
Der Auflieger mit Rucola-Ladung brannte komplett aus. Die Zugmaschine konnte zuvor abgelöst und weggefahren werden.  © Vifogra / Michael Schmelzer

Die Ursache dafür ist nach ersten Informationen vermutlich ein technischer Defekt gewesen.

Wie der Presseservice Vifogra vor Ort in Erfahrung brachte, ereignete sich der Vorfall gegen 12.40 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg.

Als der Fahrer das Feuer an den Aufliegern bemerkte, fuhr er zuerst auf den Standstreifen zwischen dem Rastplatz Gelbelsee und der Anschlussstelle Altmühltal.

Dort hatte er noch die Chance, die Zugmaschine von den brennenden Anhängern zu lösen und sie wegzufahren. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an und sperrte die Fahrtrichtung komplett ab.

Der mit Rucola beladene Auflieger sei vollständig ausgebrannt. Der Gesamtschaden wird von auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Eine Fachfirma musste beauftragt werden, den Auflieger zu bergen und die Fahrbahn zu reinigen. Die Fahrbahn selbst könnte nach ersten Einschätzungen ebenfalls beschädigt werden.

Titelfoto: Vifogra / Michael Schmelzer

