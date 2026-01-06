Tragischer Unfall wegen vereister Scheibe: Rollstuhlfahrer stirbt im Krankenhaus

Bad Reichenhall – Ein 96-Jähriger, der am ersten Weihnachtsfeiertag in Bad Reichenhall in seinem Elektrorollstuhl von einem Auto erfasst wurde , ist im Krankenhaus gestorben.

Mit einem Rettungswagen wurde der Senior nach dem Unfall in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht. © Bayerisches Rotes Kreuz/KV Berchtesgadener Land

Gegen die 74 Jahre alte Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Tötung bei einem Verkehrsunfall ermittelt, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr an der Kreuzung Wittelsbacherstraße/Luitpoldstraße.

Der Senior aus Bad Reichenhall wollte früheren Behördenangaben zufolge an der Kreuzung nach links zur Kirche abbiegen und wartete ordnungsgemäß an der roten Ampel.

Die entgegenkommende Frau aus Bad Reichenhall soll den Mann mit ihrer Mercedes A-Klasse übersehen haben und von ihrer Spur abgekommen sein. Dabei erfasste sie den Rollstuhl frontal.

Demnach habe die 74-Jährige nur kurz Brötchen holen wollen und zuvor ihre vereisten Scheiben nicht freigekratzt.