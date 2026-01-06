Horror-Unfall am Dreikönigstag: Junge Frau (†23) stirbt bei Baum-Crash

Schwabach - Auf Höhe des mittelfränkischen Gemeindeteils Oberbaimbach ist am Heilig-Drei-Königstag auf einer Staatsstraße eine junge Frau tödlich, eine weitere Person schwer verletzt worden.

Möglicherweise war Glätte für den tragischen Unfall mitverantwortlich. Ein Gutachter soll die Ursache nun herausfinden. © vifogra / Ralph Goppelt

Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Demnach ereignete sich der Unfall zwischen Regelsbach und Schwabach.

Die 23 Jahre alte Autofahrerin sei gegen 16.15 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Strecke unterwegs gewesen.

"Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 23-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Abend mit.

"Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 26-jähriger Mann, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde."

Bis etwa 19.30 Uhr wurde der Streckenabschnitt in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Laut Polizeipressesprecherin sei nicht ausgeschlossen, dass Glätte bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben könnte.