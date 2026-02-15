Auto und Kleinbus kollidieren auf Bundesstraße: Drei Schwerverletzte

Manching - Auf der B16 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kollidierten am Sonntagnachmittag ein VW-Bus und ein Pkw. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt.

Insgesamt wurden drei Personen bei dem Unfall schwer verletzt. © Vifogra / Amy Minderle

Wie das Nachrichtenportal Vifogra berichtete, wurden bei dem Zusammenstoß auf der B16 bei Manching fünf weitere Personen leicht verletzt.

Zwei Rettungshubschrauber wurden von der Polizei und Einsatzkräften vor Ort angefordert.

Allerdings konnten alle Patienten bodengebunden in Krankenhäuser transportiert werden.