Auto und Kleinbus kollidieren auf Bundesstraße: Drei Schwerverletzte

Auf der B16 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kollidierten am Sonntagnachmittag ein VW-Bus und ein Auto. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt.

Von Paulina Sternsdorf

Insgesamt wurden drei Personen bei dem Unfall schwer verletzt.  © Vifogra / Amy Minderle

Wie das Nachrichtenportal Vifogra berichtete, wurden bei dem Zusammenstoß auf der B16 bei Manching fünf weitere Personen leicht verletzt.

Zwei Rettungshubschrauber wurden von der Polizei und Einsatzkräften vor Ort angefordert.

Allerdings konnten alle Patienten bodengebunden in Krankenhäuser transportiert werden.

Die Feuerwehr kümmert sich um die Erstversorgung vor Ort.  © Vifogra / Amy Minderle

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt vor Ort. Die B16 wurde für die Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

