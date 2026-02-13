 3.863

Auto von S-Bahn zerdrückt: Frau (†53) stirbt bei Unfall auf den Gleisen

Der Zug schleift das Auto nach dem Zusammenstoß an einem unbeschrankten Bahnübergang mehrere hundert Meter mit. Für die 53-Jährige kommt jede Hilfe zu spät.

Von Marco Schimpfhauser

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Im oberbayerischen Landkreis München ist am Donnerstagabend eine Autofahrerin (†53) an einem unbeschrankten Bahnübergang ums Leben gekommen.

Die Frau (†53) hatte offenbar die Warnlichter am Bahnübergang nicht gesehen.
Die Frau (†53) hatte offenbar die Warnlichter am Bahnübergang nicht gesehen.

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der S-Bahn-Unfall gegen 18.30 Uhr in Richtung der Rosenheimer Straße.

An der Einmündung zur Faistenhaarer Straße hatte sie offenbar beim Überqueren der Gleise das rote Blinklicht übersehen. Auf der Bahnstrecke fuhr gerade die Linie 5 entlang.

"Trotz eingeleiteter Schnellbremsung erfasste die S-Bahn den Pkw der 53-Jährigen frontal auf der rechten Seite. Der Pkw wurde hierdurch mehrere hundert Meter mitgeschleift, bevor die S-Bahn endgültig zum Stillstand kam", teilte das Polizeipräsidium München am Freitag mit.

"Die 53-Jährige verstarb noch vor Ort aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen." Alle Insassen der Bahn blieben unverletzt. Der Bereich war für mehrere Stunden gesperrt. Ein im Auto befindlicher Hund wurde leicht verletzt in eine Tierklinik gebracht.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/6216-3322 zu melden.

