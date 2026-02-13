Auto von S-Bahn zerdrückt: Frau (†53) stirbt bei Unfall auf den Gleisen

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Im oberbayerischen Landkreis München ist am Donnerstagabend eine Autofahrerin (†53) an einem unbeschrankten Bahnübergang ums Leben gekommen.

Die Frau (†53) hatte offenbar die Warnlichter am Bahnübergang nicht gesehen. © vifogra.de

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der S-Bahn-Unfall gegen 18.30 Uhr in Richtung der Rosenheimer Straße.

An der Einmündung zur Faistenhaarer Straße hatte sie offenbar beim Überqueren der Gleise das rote Blinklicht übersehen. Auf der Bahnstrecke fuhr gerade die Linie 5 entlang.

"Trotz eingeleiteter Schnellbremsung erfasste die S-Bahn den Pkw der 53-Jährigen frontal auf der rechten Seite. Der Pkw wurde hierdurch mehrere hundert Meter mitgeschleift, bevor die S-Bahn endgültig zum Stillstand kam", teilte das Polizeipräsidium München am Freitag mit.

"Die 53-Jährige verstarb noch vor Ort aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen." Alle Insassen der Bahn blieben unverletzt. Der Bereich war für mehrere Stunden gesperrt. Ein im Auto befindlicher Hund wurde leicht verletzt in eine Tierklinik gebracht.