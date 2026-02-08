Polizei sucht Skifahrerinnen nach Unfällen am Fellhorn

Oberstdorf - Nach zwei Zusammenstößen im Skigebiet Fellhorn im Oberallgäu sucht die Polizei zwei Skifahrerinnen. In einem Fall sei eine 60-Jährige mit einer unbekannten Frau kollidiert, heißt es im Polizeibericht .

Die Polizei im Raum Oberstdorf sucht nach zwei Skifahrerinnen, nachdem diese in Zusammenstöße verwickelt gewesen sind. (Symbolfoto) © 123RF/kesu87

Beim Sturz habe sich die 60-Jährige an der Schulter verletzt und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Die Identität der anderen Frau sei unbekannt. Auf einer anderen Piste stürzte ein Snowboardfahrer.

Eine nachfolgende, unbekannte Skifahrerin habe nicht mehr ausweichen können und sei über die Hand des 25-Jährigen gefahren.

Der junge Mann sei von der Skiwacht Oberstdorf erstversorgt worden und selbstständig ins Krankenhaus gefahren.