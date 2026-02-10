Auto kracht auf B85 in Laster: Autofahrerin schwerst verletzt

Kümmersbruck - Im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach ist in der Nacht auf Dienstag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie kollidierte auf der B85 frontal mit einem Laster.

Bei einem schweren Frontalunfall im Bereich Kümmersbruck wurde eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt. © NEWS5 / Malte Tiedemann

Nach derzeitigem Stand war das Auto von Schwandorf kommend in Richtung Amberg unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache ist die Fahrerin zwischen den Ausfahrten Amberg-Ost und Gärmersdorf auf die Gegenspur geraten.

Dort kam es zu dem Unfall mit dem Lastwagen. Die Fahrzeuglenkerin sei laut offiziellen Angaben lebensgefährlich verletzt eingeklemmt worden.

"Die Dame musste von der Feuerwehr gerettet werden und ist aktuell im Klinikum Amberg", so Klaus Brunner, Sprecher für die Polizeiinspektion Amberg vor Ort. "Der Beifahrer war der Ehemann. Der ist leichter verletzt."

Die Einschätzung beruhe auf den ersten Einschätzungen des Rettungsdienstes, so Brunner weiter.