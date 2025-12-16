Autofahrer kratzt nur Sichtloch frei: Fußgänger erfasst und schwer verletzt
Von Annkathrin Stich
Memmingen - Eine vereiste Windschutzscheibe hat im Unterallgäu für einen schweren Verkehrsunfall gesorgt.
Der 38-jährige Fahrer hatte nach Angaben der Polizei am Montagmorgen nur ein kleines Sichtloch in die Scheibe gekratzt.
Daraufhin übersah er gegen 7.20 Uhr am Kreisverkehr in der Münchner Straße einen Fußgänger, der ordnungsgemäß die Straße überquerte.
Durch den Zusammenstoß wurde der 42-Jährige den Angaben zufolge mehrere Meter durch die Luft auf die Straße geschleudert.
Ein Rettungswagen habe den Fußgänger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Der 38-Jährige müsse sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf etwa 1500 Euro.
Titelfoto: ratmaner/123RF