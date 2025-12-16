Schreck auf Baustelle: Kran kippt um und macht Laster platt
Nürnberg - Bei einem Unfall auf einer Baustelle im Nürnberger Stadtteil Rennweg kippte ein Kran um und fiel auf einen Lastwagen.
Wie die Polizei mitteilte, passierte das Unglück am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Martin-Richter-Straße.
Beim Aufstellen des Krans kippte dieser plötzlich um und fiel zur Seite. Er traf einen geparkten Lastwagen, der durch die tonnenschwere Last völlig eingedrückt wurde.
Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.
Warum der Kran umkippte, ist noch unklar und muss noch ermittelt werden, so die Polizei. Die Straße blieb gesperrt.
Auch ein Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.
