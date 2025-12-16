Autofahrt endet für 89-Jährigen gefährlich nahe am Abgrund
Von Lena Brandner
Grafenau - Am Montagnachmittag krachte ein 89-Jähriger in Niederbayern mit seinem Auto durch einen Schuppen. Hinter der Holzwand befand sich ein Abhang, auf den er anschließend zuraste und beinahe hinunterstürzte.
Der Mann wollte den Wagen Polizeiangaben zufolge gegen 16.40 Uhr in dem Schuppen parken. Als er gegen einen dort abgestellten Anhänger fuhr, verwechselte er offenbar vor lauter Schreck das Gaspedal mit der Bremse.
Er krachte mit dem Auto durch die Schuppenwand und einen Brennholzstapel und kam schließlich an einer Böschung kurz vor einem Abhang zum Stehen, wie die Polizei berichtete.
Die Feuerwehr musste den Angaben nach ausrücken, um das Auto abzusichern und den 89-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Der Mann kam laut Mitteilung mit dem Schrecken davon. Den Schaden an seinem Wagen und dem Schuppen schätzte die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Löschzug Haus i. Wald