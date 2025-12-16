Vorfahrt missachtet: 63-Jähriger stirbt nach Frontal-Crash mit Holztransporter

Königsdorf - Auf der B11 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen kollidierte am Montagmittag gegen 12.25 Uhr ein Auto mit einem Holztransporter. Der Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt des Transporters und kam durch den Unfall ums Leben.

Die Polizei sicherte vor Ort die Unfallstelle. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Demnach wurde der 63-Jährige durch den Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Der 64-jährige Transporterfahrer erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock.

So kam der Mann aus Königsdorf aus der Richtung Weiler Pföderl und übersah auf der B11 den Langholz-Lkw. Anschließend kam es im Kreuzungsbereich zu dem tödlichen Frontal-Crash.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Die B11 musste bis 17.15 Uhr gesperrt werden.

Neben fünf Streifenwagenbesatzungen der Polizei aus Geretsried, Bad Tölz und der Verkehrspolizei Weilheim waren über 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Königsdorf und Schönrain sowie ein Notarzt, zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.