Autofahrer rammt Fußgängerin frontal: Frau erleidet schwere Verletzungen im Beckenbereich

Rosenheim - Am Dienstagmorgen ging eine 61-jährige Frau die Ellmaierstraße in Rosenheim entlang, als sie von einem abbiegenden Auto erfasst und weggeschleudert wurde. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Der 34-Jährige aus Großkarolinenfeld habe gegen 9.30 Uhr auf einen Parkplatz in Rosenheim fahren wollen, teilte die Polizei mit.

Dabei habe er die Frau aus Pfaffing auf dem Gehweg übersehen und mit der linken, vorderen Fahrzeugfront erfasst.

Die 61-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei und ersten medizinischen Erkenntnissen Frakturen im Beckenbereich und wurde vom eintreffenden Rettungsdienst ins Klinikum Rosenheim gebracht.