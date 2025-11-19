Autofahrer rammt Fußgängerin frontal: Frau erleidet schwere Verletzungen im Beckenbereich
Von Daniel Wieland und Paulina Sternsdorf
Rosenheim - Am Dienstagmorgen ging eine 61-jährige Frau die Ellmaierstraße in Rosenheim entlang, als sie von einem abbiegenden Auto erfasst und weggeschleudert wurde. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall schwer verletzt.
Der 34-Jährige aus Großkarolinenfeld habe gegen 9.30 Uhr auf einen Parkplatz in Rosenheim fahren wollen, teilte die Polizei mit.
Dabei habe er die Frau aus Pfaffing auf dem Gehweg übersehen und mit der linken, vorderen Fahrzeugfront erfasst.
Die 61-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei und ersten medizinischen Erkenntnissen Frakturen im Beckenbereich und wurde vom eintreffenden Rettungsdienst ins Klinikum Rosenheim gebracht.
Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 300 Euro. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa (Symbolfoto)