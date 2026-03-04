Lkw mit Hebebühne kippt um: Arbeiter in Fluss geschleudert und schwer verletzt

Nürnberg - Bei einem Arbeitsunfall in Mittelfranken ist ein 45 Jahre alter Mann schwer verletzt worden, als sein Lkw in einen Fluss kippte.

Einsatzkräfte besprechen die Lage an der Pegnitz. © NEWS5 / David Oßwald

Der Unfall passierte am Mittwochvormittag bei Baumschneidearbeiten an der Pegnitz nahe der JVA im Stadtteil Gostenhof. Der 45-Jährige stand gegen 9.30 Uhr im Arbeitskorb auf der Hebebühne des Lkw und bearbeitete Bäume auf Höhe des Ledererstegs.

Aus noch ungeklärter Ursache kippte dabei der Lkw zur Flussseite hin um. Dabei fiel der Mann aus dem Korb in die Pegnitz. Wie die Polizei mitteilte, konnte er sich noch selbst ans Ufer retten. Ersten Informationen zufolge hat er sich das Bein gebrochen und eine Unterkühlung erlitten.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdiensts versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Bergung des Lasters stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung und zog sich bis in den Mittag hinein.