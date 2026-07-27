Autofahrer übersieht Motorrad: Mann schwer verletzt

Denkendorf - Bei einem Unfall mit einem Auto am Sonntag bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Laut Polizei hat der Autofahrer das Motorrad beim Abbiegen übersehen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, übersah der 37 Jahre alte Autofahrer das vorfahrtsberechtigte Motorrad beim Abbiegen.

Daraufhin fuhr der 46 Jahre alte Motorradfahrer demnach in die Seite des Autos und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer.