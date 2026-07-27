Autofahrer übersieht Motorrad: Mann schwer verletzt
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Von Malin Wunderlich
Denkendorf - Bei einem Unfall mit einem Auto am Sonntag bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, übersah der 37 Jahre alte Autofahrer das vorfahrtsberechtigte Motorrad beim Abbiegen.
Daraufhin fuhr der 46 Jahre alte Motorradfahrer demnach in die Seite des Autos und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer.
Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt, gegen ihn wird ermittelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa