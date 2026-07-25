Tragischer Unfall: Frau fährt mit Audi A3 gegen Baum und stirbt
Von Charlotte Haft und Bendikt Zinsmeister
Pfarrkirchen - Eine 32-jährige Frau ist bei einem Autounfall bei Pfarrkirchen im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ums Leben gekommen.
Ihr Wagen prallte am Samstag gegen 10.45 Uhr gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.
Die Frau geriet demnach aus unbekannter Ursache mit ihrem Audi A3 auf den rechten Seitenstreifen zwischen Triftern (Landkreis Rottal-Inn) und Pfarrkirchen.
Beim Gegenlenken verlor sie den Angaben zufolge dann die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab.
Das Fahrzeug prallte laut Polizei mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.
Durch die Wucht des Aufpralls habe die Frau so schwere Verletzungen erlitten, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb.
Die Straße war laut Polizei am Samstag für mehrere Stunden gesperrt.
Unfall zwischen Triftern und Pfarrkirchen
Den Schaden am Auto bezifferte die Polizei auf etwa 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Pfarrkirchen hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Unfallursache aufgenommen.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0856169040 zu melden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa