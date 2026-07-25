Tragischer Unfall: Frau fährt mit Audi A3 gegen Baum und stirbt

Pfarrkirchen - Eine 32-jährige Frau ist bei einem Autounfall bei Pfarrkirchen im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ums Leben gekommen.

Eine 32-Jährige hat bei einem Unfall in Niederbayern ihr Leben verloren. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ihr Wagen prallte am Samstag gegen 10.45 Uhr gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau geriet demnach aus unbekannter Ursache mit ihrem Audi A3 auf den rechten Seitenstreifen zwischen Triftern (Landkreis Rottal-Inn) und Pfarrkirchen.

Beim Gegenlenken verlor sie den Angaben zufolge dann die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab.

Das Fahrzeug prallte laut Polizei mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls habe die Frau so schwere Verletzungen erlitten, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb.

Die Straße war laut Polizei am Samstag für mehrere Stunden gesperrt.