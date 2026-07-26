Tragödie in Bayern: Rennradfahrer prallt gegen Baumstumpf und stirbt
Von Jennifer Kramer und Benedikt Zinsmeister
Dirlewang - Abschüssige Waldstrecke, eine Kurve, ein Baumstumpf: Für einen Rennradfahrer im Unterallgäu wurde das zu einer tödlichen Kombination.
Ein 59-Jähriger ist nach dem Zusammenstoß mit einem Baumstumpf bei Dirlewang am Sonntag gegen 11.30 Uhr gestorben.
Der Mann war, wie es ein Polizeisprecher schilderte, in einem Waldstück von Hartenthal in Richtung Lauchdorf auf abschüssiger Strecke in einer langgezogenen Rechtskurve von der geteerten Ortsverbindungsstraße nach links abgekommen.
Wie lange der Mann danach an der Unfallstelle lag, ist laut Polizei unklar.
Doch als ein anderer Verkehrsteilnehmer ihn fand, war es trotz Wiederbelebungsversuchen bereits zu spät: Der Mann starb noch an der Unfallstelle.
Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizei Mindelheim mit Unterstützung der Beamten aus Bad Wörishofen. Die weiteren abschließenden Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Polizeiinspektion Mindelheim geführt.
Titelfoto: David Inderlied/dpa