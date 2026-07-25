Kleine Helden: Kinder helfen Polizei nach Parkhaus-Unfall

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In Kulmbach haben drei Kinder der Polizei bei der Aufklärung eines Unfalls in einem Parkhaus geholfen.

Von Marcel Gnauck

Kulmbach - Mutig und aufmerksam: Drei Kinder haben der Polizei bei der Aufklärung eines Unfalls geholfen.

Die Kinder gingen schnurstracks zu einem Polizeirevier. (Symbolbild)
Die Kinder gingen schnurstracks zu einem Polizeirevier. (Symbolbild)  © Peter Kneffel/dpa

Die Zehn- und Elfjährigen beobachteten am Freitag, wie eine Seniorin im Parkhaus des fritz-Einkaufszentrums in Kulmbach mit ihrem Auto einen geparkten Wagen streifte.

Anschließend gingen sie zum benachbarten Polizeirevier und meldeten den Vorfall, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Kinder führten einen Beamten zu den beiden Fahrzeugen.

Dank ihrer Hinweise konnte die Polizei die Fahrzeughalter ermitteln und den Unfallhergang schnell aufklären, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Polizei ermittelt nun gegen die Seniorin wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

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