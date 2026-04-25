Autofahrer will Gockel retten und verursacht Unfall

Grabenstätt - Weil ein Gockel über die Straße gerannt ist, ist es in Oberbayern zu einem Auffahrunfall gekommen.

Ein Hahn hat in Oberbayern für einen Unfall gesorgt. (Symbolbild) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Soeren Stache/dpa

Ein 62 Jahre alter Autofahrer habe am Freitagnachmittag wegen des gefiederten Tiers am Freitag auf einer Straße bei Grabenstätt (Landkreis Traunstein) plötzlich stark bremsen müssen, teilte die Polizei mit.

Dies bemerkte ein Motorradfahrer zu spät bemerkt und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Der 17 Jahre alte Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.