Ball rollt auf Straße, Kind hinterher: Vierjährige von Auto fünf Meter durch die Luft geschleudert!

Rosenheim - Ein vier Jahre altes Mädchen ist in Rosenheim von einem Auto erfasst worden. Ersten medizinischen Erkenntnissen zufolge sei das Kind dabei schwer verletzt worden, es bestehe aber keine Lebensgefahr.

Das kleine Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Rosenheim gebracht. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Das teilte die Polizeiinspektion Rosenheim mit. Demnach spielte das Mädchen am Montag gegen 16.15 Uhr auf einem Grundstück in der Finsterwalderstraße, als ein Ball auf die Straße rollte.

Die Vierjährige lief dem Ball hinterher und wurde von einer 23-jährigen Autofahrerin aus Rosenheim erfasst. Das Kind wurde von der linken Fahrzeugfront getroffen, durch die Wucht des Aufpralls in die Luft geschleudert und fiel nach rund fünf Metern auf den angrenzenden Gehweg.

Eine Rettungswagen-Besatzung brachte das Mädchen nach einer Erstversorgung vor Ort ins Klinikum Rosenheim.

"Das Verletzungsbild ist derzeit noch nicht vollständig bekannt, nach ersten medizinischen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr beim Kind", berichtete die Polizei.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.