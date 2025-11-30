Bei privaten Bauarbeiten: Mann von Ziegelpaletten erschlagen

Fischbauchau - Ein 50-jähriger Mann wurde bei privaten Bauarbeiten im Landkreis Miesbach von Ziegelpaletten getroffen und tödlich verletzt.

Der alarmierte Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Samstag gegen 8 Uhr auf einer Baustelle in Hundham, einem Ortsteil von Fischbachau.

Der 50-Jährige hatte dort mit einem Kran Ziegelpaletten verladen wollen, als die schwere Last aus mehreren Metern Höhe von der Krangabel fiel und ihn traf.

Der alarmierte Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch vor Ort starb, berichtete die Polizei.

Zuständigkeitshalber übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Rosenheim die Ermittlungen.