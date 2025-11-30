Tödlicher Unfall: VW landet im Straßengraben, Fahrer eingeklemmt

Büchlberg - Bei einem Unfall im Landkreis Passau kam ein 48 Jahre alter Mann ums Leben.

Für den Fahrer des VW kam jede Hilfe zu spät. © Robert Geisler/zema-medien.de

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstag gegen 23 Uhr auf der Straße von Büchlberg in Richtung Thyrnau unterwegs.

Ersten Ermittlungen zufolge kam sein VW Golf dabei in einer Rechtskurve von der Straße ab. Das Auto blieb anschließend im Graben liegen, der 48-Jährige wurde darin eingeklemmt.

Unbeteiligte Zeugen bemerkten den VW und alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann wurde aus dem Wrack befreit, doch jede Hilfe kam zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle.