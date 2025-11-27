Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß mit Säugling auf dem Arm

Landkreis Miltenberg - Im Landkreis Miltenberg hat ein betrunkener Mann am Dienstag einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen - mit seinem erst wenige Monate alten Baby auf dem Arm.

Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei den Mann mit dem wohlbehaltenen Säugling auf dem Arm antreffen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann gegen 19 Uhr auf der Staatsstraße 2309 von Großheubach nach Kleinheubach unterwegs. Im dortigen Kreisverkehr nahm er einer 59 Jahre alten BMW-Fahrerin die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß.

Der Mann und die BMW-Fahrerin stiegen aus, Ersthelfer kamen hinzu. Wie der Polizeisprecher weiter berichtet, bemerkten sowohl die 59-Jährige als auch die Ersthelfer, dass der Mann eine Alkoholfahne hatte und sprachen ihn deshalb an.

Daraufhin ergriff er mit dem Säugling auf dem Arm die Flucht von der Unfallstelle.

Die Polizei leitete kurz darauf eine Fahndung nach dem Mann ein, der schließlich in Kleinheubach zusammen mit dem Kind angetroffen werden konnte.