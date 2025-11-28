Kleintransporter erfasst Fußgänger und schleift ihn mehrere Meter mit

Mitterteich - Ein Fußgänger ist von einem Kleintransporter angefahren und über mehrere Meter mitgeschleift worden. Für den Fahrer könnte der Fall Konsequenzen haben.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Beim Zurücksetzen hatte der 26-jährige Fahrer am Donnerstagnachmittag den 76-Jährigen übersehen, der die Straße in Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte.

Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.