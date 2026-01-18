Bei Rot über die Straße: Auto schleudert 75-Jährigen vier Meter durch die Luft
Von Daniel Wieland
Karlsfeld - Ein 75-Jähriger wurde im Landkreis Dachau beim Überqueren einer Kreuzung am Samstagabend von einem Auto frontal erfasst. Die Polizei ermittelt.
Der Fußgänger wurde bei dem Unfall um 19.05 Uhr etwa vier Meter durch die Luft geschleudert.
Der Senior sei an einer Kreuzung in Karlsfeld bei Rot gegangen, teilte die Polizei mit. Ein herannahender Fahrer habe noch vergeblich versucht zu bremsen, den Mann jedoch angefahren.
Der 75-Jährige sei bewusstlos auf der Straße aufgeschlagen. Er erlitt mehrere Brüche und Verletzungen.
Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde er demnach in ein Krankenhaus gebracht.
In der Nähe wohnende Verwandte seien zum Unfallort gekommen und von Spezialisten betreut worden, sagte ein Polizeisprecher.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolfoto)