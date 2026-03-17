Tödlicher Unfall: Lkw durchbricht Leitplanke und landet in Feld

Zirndorf - Bei einem Unfall im Landkreis Fürth kam am Montagnachmittag ein Lkw-Fahrer ums Leben.

Der Lkw landete in einem angrenzenden Feld. © NEWS5 / David Oßwald

Der 51-Jährige war gegen 13.20 Uhr auf der Kreisstraße bei Leichendorf unterwegs und wollte auf die Schwabacher Straße in Fahrtrichtung Zirndorf auffahren, teilte die Polizei mit.

Dabei verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle, der Lkw durchbrach die Schutzplanke rechts und kippte im angrenzenden Feld um.

Der Fahrer wurde reanimiert, starb aber an seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.