Schock an der Haltestelle: Bus fährt gegen Kopf von Junge
Von Daniel Wieland
Ansbach - Ein Linienbus hat einen Elfjährigen an einer Haltestelle in Ansbach am Kopf getroffen und dadurch verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Bub am Montag gegen 13.45 Uhr an den Rand des Gehwegs an der Residenzstraße gestellt, um zu sehen, welcher der drei einfahrenden Busse seiner ist.
Dabei prallte einer der Busse mit der vorderen Kante gegen seinen Kopf. Der Elfjährige fiel dadurch zu Boden – der 64-jährige Busfahrer sei weitergefahren.
Erst nachdem Zeugen auf den Unfall hingewiesen hatten, sei er zurückgekommen, hieß es.
Der Polizei gegenüber gab er an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Der Junge wurde wegen des Verdachts einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gefahren.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa