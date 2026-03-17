Schock an der Haltestelle: Bus fährt gegen Kopf von Junge

Ansbach - Ein Linienbus hat einen Elfjährigen an einer Haltestelle in Ansbach am Kopf getroffen und dadurch verletzt.

An einer Haltestelle in Ansbach wurde ein Junge verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Bub am Montag gegen 13.45 Uhr an den Rand des Gehwegs an der Residenzstraße gestellt, um zu sehen, welcher der drei einfahrenden Busse seiner ist.

Dabei prallte einer der Busse mit der vorderen Kante gegen seinen Kopf. Der Elfjährige fiel dadurch zu Boden – der 64-jährige Busfahrer sei weitergefahren.

Erst nachdem Zeugen auf den Unfall hingewiesen hatten, sei er zurückgekommen, hieß es.