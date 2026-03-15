Betrunken durch die Nacht: Volvo-Fahrer baut zig Unfälle

Nürnberg - Ein betrunkener Autofahrer hat in Nürnberg eine Reihe von Unfällen verursacht und einen Schaden von mehr als 60.000 Euro angerichtet.

Ein betrunkener Autofahrer hat in Nürnberg einen großen Schaden angerichtet. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Seine Fahrt endete in der Nacht auf Sonntag an der Kreuzung der Lothringer Straße mit der Elsässer Straße, wo der 46-Jährige mit seinem Volvo gegen einen BMW stieß.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest, wie die Polizei mitteilte.

Zudem fanden sie heraus, dass der Betrunkene mit seinem Auto in der Umgebung bereits für Schäden gesorgt hatte: Er rammte drei geparkte Autos in der Huldstraße und stieß in der Voltastraße gegen ein weiteres Fahrzeug, das auf einen abgestellten Anhänger geschoben wurde.

Ein Atemalkoholtest ergab fast zwei Promille.