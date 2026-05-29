Betrunkene kentern auf der Donau: Motorboot geht unter
Von Robin Pfeiffer
Vilshofen an der Donau - Zwei alkoholisierte Männer sind bei Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) mit ihrem Motorboot gekentert.
Wie die Polizei mitteilte, war der 24-jährige Besitzer des Bootes am späten Donnerstagabend mit einem 28-Jährigen flussabwärts auf der Donau Richtung Passau unterwegs.
In einer Rechtskurve sei das Boot gegen 21 Uhr gekentert. Beide hatten laut Polizei mehrfach versucht, es ans Ufer zu schieben, schließlich ging es aber mit einigen persönlichen Gegenständen unter.
Die beiden jungen Männer retteten sich auf einen Inselstreifen und wurden wenig später unverletzt von Wasserwacht und Feuerwehr zum Bootshafen Vilshofen gebracht. Das Boot werde im Laufe des Tages geborgen.
Laut Polizei stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass beide Männer alkoholisiert waren.
Die Wasserschutzpolizei Passau habe Ermittlungen wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs aufgenommen. Der Schaden werde sich laut Polizei insgesamt im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich bewegen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa