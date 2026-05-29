Milchlaster schneidet Kurve und verursacht Unfall: Fahrer flüchtet

Landshut - Weil ein Milchlaster eine Kurve geschnitten hat, ist es im niederbayerischen Landshut zu einem Unfall mit einer verletzten Person gekommen. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Fahrer und sucht Zeugen .

Die Polizei Landshut ermittelt nach einer Unfallflucht im Stadtgebiet. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 67-Jähriger am Donnerstag mit seinem Jeep auf der Neuen Bergstraße in Richtung Veldener Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer.

In einer Linkskurve kam dem Autofahrer ein Milchlaster entgegen, der die Kurve schnitt. Der 67-Jährige bremste deshalb stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Lkw-Fahrer dahinter bremste ebenfalls und versuchte, auf den Gehweg auszuweichen, er krachte jedoch in das Heck des Autos.

Bei dem Unfall wurde der 67-Jährige leicht verletzt.

"Der bislang unbekannte Fahrer des Milchlasters setzte seine Fahrt stadtauswärts fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern", so die Polizei.