Milchlaster schneidet Kurve und verursacht Unfall: Fahrer flüchtet
Landshut - Weil ein Milchlaster eine Kurve geschnitten hat, ist es im niederbayerischen Landshut zu einem Unfall mit einer verletzten Person gekommen. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Fahrer und sucht Zeugen.
Wie die Polizei mitteilte, war ein 67-Jähriger am Donnerstag mit seinem Jeep auf der Neuen Bergstraße in Richtung Veldener Straße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer.
In einer Linkskurve kam dem Autofahrer ein Milchlaster entgegen, der die Kurve schnitt. Der 67-Jährige bremste deshalb stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.
Der Lkw-Fahrer dahinter bremste ebenfalls und versuchte, auf den Gehweg auszuweichen, er krachte jedoch in das Heck des Autos.
Bei dem Unfall wurde der 67-Jährige leicht verletzt.
"Der bislang unbekannte Fahrer des Milchlasters setzte seine Fahrt stadtauswärts fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern", so die Polizei.
An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Hinweise zu dem flüchtigen Milchlaster nimmt die Polizei Landshut unter der Telefonnummer 087192520 entgegen.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa