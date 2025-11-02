Betrunkener Fahrer kommt von der Straße ab und stürzt Abhang hinunter

Berchtesgaden - Bei einem schweren Unfall am Salzberg hatte ein 23-Jähriger Glück im Unglück.

Bäume verhinderten, dass das Wrack noch weiter den Abhang hinabrutschte. © BRK - Kreisverband Berchtesgaden

Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, war der Einheimische am späten Freitagabend gegen 23 Uhr in der Kurve nach der Abfahrt Hochlenzer in Richtung Hinterbrand von der Scharitzkehlstraße abgekommen.

Sein Auto rutschte rund 20 Meter durch den steilen Bergwald ab und blieb schließlich, nach dem Zusammenstoß mit mehreren Bäumen, an einem Wurzelstock hängen.

Die Freiwillige Feuerwehr Berchtesgaden und das Rote Kreuz samt Notarzt rückten aus.

Wie durch ein Wunder kam der junge Mann nach erster Einschätzung mit nur leichteren Verletzungen davon, berichteten die Einsatzkräfte.

Er wurde zur weiteren Versorgung in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht.