Betrunkener Mann baut Quad-Unfall mit Kind an Bord

Stephansposching – Ein betrunkener 22-Jähriger ist mit einem vierjährigen Kind auf einem Quad in Stephansposching (Landkreis Deggendorf) unterwegs gewesen und hat dabei einen Unfall gebaut.

Bei einer Fahrt in Stephansposching kippte ein Quad um. (Symbolfoto) © nilket/123RF

Fahrer und Kind seien bei dem Unfall am Sonntag gegen 19 Uhr leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge kippte das Quad aus bislang ungeklärten Gründen auf die Seite.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22 Jahre alte Fahrer betrunken war und keinen Führerschein für das Quad besaß. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an.

Ob es sich bei dem vierjährigen Kind um das Kind des Fahrers handelt, ist bislang nicht bekannt.