Zu schnell unterwegs? Auto reißt Loch in Hauswand, Fahrer stirbt

Marktrodach - Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen in Oberfranken eine Hauswand durchbrochen und dabei tödliche Verletzungen erlitten, seine Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Marktrodach. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Durch die Wucht des Aufpralls soll der Wagen ein mehrere Meter großes Loch in die Hauswand am Samstag gerissen haben, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Der 27 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Kronach sei am Samstag gegen 21.45 Uhr an der Ortseinfahrt von Marktrodach vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen.

Sein Auto schlitterte Dutzende Meter über eine Wiese und krachte schließlich in das Haus am Ortsrand. Dabei wurde der junge Mann am Steuer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Auf dem Beifahrersitz saß zum Zeitpunkt des Unfalls eine 24-Jährige, hinten im Wagen soll ein 20 Jahre alter Mann gesessen haben. Sie konnten den Angaben zufolge das Auto noch selbstständig verlassen. Die beiden erlitten schwere Verletzungen und wurden von Sanitätern in Krankenhäuser gebracht.