Tödlicher Unfall auf B13: BMW-Fahrer übersieht Motorrad

Marktbergel - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall aus der B13 im Landkreis Neustadt a. d. Aisch ums Leben gekommen.

Die B13 musste in beiden Richtungen gesperrt werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer kam Samstag gegen 22 Uhr von Ermetzhof und wollte nach links auf die B13 in Richtung Marktbergel abbiegen.

Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei den 33-jährigen Motorradfahrer, der von Marktbergel her auf der Bundesstraße fuhr.

Ersthelfer setzten einen Notruf ab und versuchen den Unfallopfern zu helfen. Doch bei der Kollision mit dem Auto erlitt der 33-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb.

Der 22-Jährige kam schließlich mit schweren und drei seiner Mitfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim nahmen den Unfall auf, Feuerwehrleute sperrten die Straße in beiden Richtungen ab.