Betrunkener verursacht Unfälle: Auto überschlägt sich fünfmal

Rain – Ein betrunkener Autofahrer hat im Grenzgebiet zwischen Schwaben und Oberbayern gleich zwei Unfälle verursacht. Nach Angaben der Polizei zog sich der Mann dabei schwere Verletzungen zu.

Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Demnach prallte der 40-Jährige in der Nacht zum Sonntag zunächst im oberbayerischen Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto und flüchtete von der Unfallstelle.

Kurz darauf kam er auf seiner Weiterfahrt im schwäbischen Rain (Landkreis Donau-Ries) von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich mindestens fünfmal, hieß es, und kam auf einem Acker zum Stehen.



Ein anderer Autofahrer entdeckte den schwer verletzten Mann. Trotz seiner Verletzungen konnte sich der 40-Jährige selbst aus seinem Auto befreien. Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille.