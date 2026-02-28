Tödlicher Unfall: Motorradfahrer (†18) kracht in VW
Herrieden - Bei einem Ausflug mit seinem Motorrad ist ein 18-Jähriger am Samstag in Mittelfranken ums Leben gekommen.
Der Unfall passierte gegen 13.10 Uhr auf der Staatsstraße 2248 südlich von Herrieden im Landkreis Ansbach, wie die Polizei mitteilte.
Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 28-jährige VW-Fahrerin auf die Staatsstraße auffahren. Dabei übersah sie wohl das Motorrad, das aus Richtung Herrieden heranfuhr.
Beim Zusammenstoß wurde der 18-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.
Die Polizeiinspektion Feuchtwangen nahm die Ermittlungen vor Ort auf.
Ein Gutachter soll den genauen Ablauf des Geschehens klären. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.
Titelfoto: vifogra/Goppelt