Tödlicher Unfall: Motorradfahrer (†18) kracht in VW

Herrieden - Bei einem Ausflug mit seinem Motorrad ist ein 18-Jähriger am Samstag in Mittelfranken ums Leben gekommen.

Die Polizei sperrte die Straße bei Herrieden für den Verkehr. © vifogra/Goppelt

Der Unfall passierte gegen 13.10 Uhr auf der Staatsstraße 2248 südlich von Herrieden im Landkreis Ansbach, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 28-jährige VW-Fahrerin auf die Staatsstraße auffahren. Dabei übersah sie wohl das Motorrad, das aus Richtung Herrieden heranfuhr.

Beim Zusammenstoß wurde der 18-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Polizeiinspektion Feuchtwangen nahm die Ermittlungen vor Ort auf.