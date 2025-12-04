BMW zerschellt an Baum: Fahranfänger tot, Mitfahrer in Kliniken

Palling - Am Mittwochabend ereignete sich im Landkreis Traunstein ein schwerer Verkehrsunfall . Ein 18-Jähriger war gemeinsam mit zwei Mitfahrern in einem BMW Cabrio mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als das Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Der 18-jährige Autofahrer ist bei dem Unfall im oberbayerischen Palling ums Leben gekommen.

Seine beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der Wagen mit den drei jungen Leuten war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Der 18-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die anderen beiden Fahrzeuginsassen - 18 und 19 Jahre alt - wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall passierte am Mittwochabend auf der Staatsstraße 2093 zwischen Altenmarkt und Palling - kurz vor dem Ortseingang Palling.