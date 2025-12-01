Mann will in Zug einsteigen und verletzt sich lebensgefährlich

Vilshofen - Beim Versuch, in einen bereits abfahrenden Zug einzusteigen, ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 27-Jährige von der Bahn mitgeschleift.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Mann habe am Samstag gegen 1.40 Uhr am Bahnsteig in Vilshofen (Landkreis Passau) gesessen und wollte noch in einen Regionalexpress einsteigen, sagte ein Polizeisprecher.

Dabei verhängte er sich dem Sprecher zufolge jedoch an dem bereits abfahrenden Zug und wurde einige Meter mitgeschleift.



Der Zugführer leitete demnach eine Schnellbremsung ein. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der 27-Jährige laut Polizei in ein Krankenhaus. Eine Blutentnahme habe ergeben, dass der Mann einen Alkoholwert von etwa 1,79 Promille hatte.

Die 25 Fahrgäste in dem Zug blieben den Angaben zufolge unverletzt.