Bruchlandung mit Segelflugzeug: Telefonmast beschädigt

Unterwössen - Ein Segelflieger hat auf einer Wiese in Oberbayern eine Bruchlandung hingelegt.

Ein Segelflieger war bei der Landung noch zu schnell und krachte gegen einen Telefonmast und einen Baum. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der 54 Jahre alte Pilot verlor nach Angaben der Polizei über dem Flugplatz Unterwössen im Landkreis Traunstein am Montagnachmittag wegen Turbulenzen an Höhe, teilte die Polizei mit.

Bei der Landung war das Sportflugzeug demnach noch mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und prallte gegen einen Telefonmast sowie einen Baum.