Bruchlandung mit Segelflugzeug: Telefonmast beschädigt
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Von Marcel Gnauck
Unterwössen - Ein Segelflieger hat auf einer Wiese in Oberbayern eine Bruchlandung hingelegt.
Der 54 Jahre alte Pilot verlor nach Angaben der Polizei über dem Flugplatz Unterwössen im Landkreis Traunstein am Montagnachmittag wegen Turbulenzen an Höhe, teilte die Polizei mit.
Bei der Landung war das Sportflugzeug demnach noch mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und prallte gegen einen Telefonmast sowie einen Baum.
Der Pilot wurde durch den Vorfall nicht verletzt, wie es weiter hieß. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf rund 6500 Euro.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa