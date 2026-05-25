Radfahrer (†78) von Auto erfasst: Senior stirbt nach schwerem Unfall in Klinik

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Ein 78 Jahre alter Radfahrer ist bei Kalchreuth von einem Auto erfasst worden. Am Montag starb der Senior in einem Krankenhaus.

Von Marco Schimpfhauser

Kalchreuth - Im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt ist ein 78 Jahre alter Radfahrer bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen.

Der 78-jährige Radfahrer wurde nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Montagmorgen starb. (Symbolbild)
Der 78-jährige Radfahrer wurde nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Montagmorgen starb. (Symbolbild)  © 123RF/bialasiewicz

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr unterwegs.

Aus einem Feldweg kommend wollte der Senior auf Höhe eines Sportplatzes eine Kreisstraße überqueren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug.

"Hierbei wurde der Mann von einem 42-jährigen Pkw-Fahrer erfasst, der in Richtung Kalchreuth unterwegs war", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

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Rettungskräfte leiteten noch an der Unfallstelle medizinische Maßnahmen ein und brachten den schwer verletzten Senioren in ein Krankenhaus.

Dort starb der Radfahrer am Montagmorgen an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

"Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters sowie die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge an." Die Polizeiinspektion Erlangen-Land hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/bialasiewicz

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