Tödlicher Unfall: Motorradfahrer kracht gegen Baum

Kammerstein - Bei einem Unfall am Samstagabend ist ein Motorradfahrer im Landkreis Roth gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Die Staatsanwaltschaft ließ das Motorrad nach dem Unfall sicherstellen. © NEWS5 / Felix Besold

Wie die Polizei berichtete, passierte der Unfall gegen 20.30 Uhr auf der Straße zwischen Volkersgau und Kammerstein.

Kurz vor der Autobahnunterführung der A6 geriet der 31-Jährige aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er prallte an der linken Fahrbahnseite mit dem Motorrad gegen einen Baum.

Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren wenig später vor Ort.

Trotz der medizinischen Versorgung starb der Mann noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger unterstützt die Ermittler bei der Frage, wie es zum Unfall kommen konnte.