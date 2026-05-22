Enten-Paar verursacht doppelten Unfall: Ein Verletzter und zwei flüchtige Tiere

Harburg - Ein kreuzendes Entenpaar hat auf der B25 bei Harburg in Schwaben einen doppelten Auffahrunfall mit hohem Schaden ausgelöst.

Ein Entenpaar hat auf der B25 einen Unfall verursacht und flüchteten sich daraufin ins kühle Nass. (Symbolbild) © 123RF/cherialguire

Gegen 7 Uhr bremste ein 45-Jähriger, der mit seinem Wagen in Richtung Nördlingen unterwegs war, abrupt ab, um einen Zusammenstoß mit den Wasservögeln zu verhindern, wie die Polizei mitteilte.

Eine nachfolgende 55-Jährige erkannte die Situation rechtzeitig und brachte ihr Fahrzeug ebenfalls zum Stehen.

Ein dahinterfahrender 24-Jähriger bemerkte das Bremsmanöver jedoch zu spät. Er prallte mit seinem Auto in das Heck der Frau, wodurch deren Wagen wiederum auf den Wagen des 45-Jährigen geschoben wurde.

Nach Angaben der Polizei erlitt der Beifahrer des Unfallverursachers durch den Aufprall Schmerzen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen Gesamtsachschaden schätzen die Beamten auf rund 25.000 Euro.

Auf der Bundesstraße kam es vorübergehend zu geringfügigen Behinderungen. Das Entenpaar blieb bei dem Vorfall laut Polizei unverletzt.