Bus kracht in Salzburger Supermarkt: Ein Toter, mehrere Schwerverletzte

Salzburg - In Salzburg in Österreich hat ein Bus am Montag einen Supermarkt gerammt. Dabei wurde nach Angaben der örtlichen Feuerwehr eine Person getötet.

Im Salzburger Stadtteil Itzling ist ein Obus in einen Supermarkt gefahren. © Fmt-Pictures - Mw/APA/dpa

Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr an der Raiffeisenstraße im Salzburger Stadtteil Itzling.

Sieben weitere Menschen seien dabei teils schwer verletzt worden, berichtete eine Sprecherin des Roten Kreuzes. Darunter sind nach ersten Erkenntnissen Fahrgäste, Passanten und Kunden des "Billa"-Supermarkts.



Fotos vom Unfallorts zeigen den Bus, der mit der Front die Glasfassade des Supermarktes durchbrochen hat.