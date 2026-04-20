Bus kracht in Salzburger Supermarkt: Ein Toter, mehrere Schwerverletzte
Von Albert Otti, Matthias Röder und Friederike Hauer
Salzburg - In Salzburg in Österreich hat ein Bus am Montag einen Supermarkt gerammt. Dabei wurde nach Angaben der örtlichen Feuerwehr eine Person getötet.
Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr an der Raiffeisenstraße im Salzburger Stadtteil Itzling.
Sieben weitere Menschen seien dabei teils schwer verletzt worden, berichtete eine Sprecherin des Roten Kreuzes. Darunter sind nach ersten Erkenntnissen Fahrgäste, Passanten und Kunden des "Billa"-Supermarkts.
Fotos vom Unfallorts zeigen den Bus, der mit der Front die Glasfassade des Supermarktes durchbrochen hat.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen elektrischen Bus, der den Strom aus einer Oberleitung bezieht. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Zahlreiche Kräfte waren am Mittag vor Ort im Einsatz.
Titelfoto: Fmt-Pictures - Mw/APA/dpa