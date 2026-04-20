Mann balanciert während der Fahrt auf Anhänger-Kupplung und stürzt: Lebensgefahr!

Schweinfurt - Ein 22-jähriger Mann wurde lebensbedrohlich verletzt: Im unterfränkischen Schweinfurt kam es am frühen Sonntagabend zu einem verhängnisvollen Unfall !

Unfall in Schweinfurt mit einem lebensbedrohlich verletztem Mann: Ein Sachverständiger untersuchte noch am Sonntagabend die Anhänger-Kupplung eines Audis. © NEWS5/Pascal Höfig

Das Unglück ereignete sich gegen 18 Uhr nahe dem Wertstoff-Hof der Stadt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hielten sich mehrere Personen bei der Ecke Helsinkistraße/Oslostraße auf.

Zu der Gruppe gehörte auch der 22-Jährige, der sich aus noch unbekannter Ursache dazu entschloss, sich auf die Anhänger-Kupplung eines Autos zu stellen und auf dieser balancierend für mehrere Meter mitzufahren.

"Am Steuer des Audis saß ein 19-jähriger Deutscher", ergänzte ein Sprecher und fügte hinzu: "Im Laufe der Fahrt stürzte der 22-Jährige."

Bei diesem Sturz erlitt der junge Mann lebensgefährliche Verwundungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt versorgten den 22-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.