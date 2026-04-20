Mann balanciert während der Fahrt auf Anhänger-Kupplung und stürzt: Lebensgefahr!
Schweinfurt - Ein 22-jähriger Mann wurde lebensbedrohlich verletzt: Im unterfränkischen Schweinfurt kam es am frühen Sonntagabend zu einem verhängnisvollen Unfall!
Das Unglück ereignete sich gegen 18 Uhr nahe dem Wertstoff-Hof der Stadt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hielten sich mehrere Personen bei der Ecke Helsinkistraße/Oslostraße auf.
Zu der Gruppe gehörte auch der 22-Jährige, der sich aus noch unbekannter Ursache dazu entschloss, sich auf die Anhänger-Kupplung eines Autos zu stellen und auf dieser balancierend für mehrere Meter mitzufahren.
"Am Steuer des Audis saß ein 19-jähriger Deutscher", ergänzte ein Sprecher und fügte hinzu: "Im Laufe der Fahrt stürzte der 22-Jährige."
Bei diesem Sturz erlitt der junge Mann lebensgefährliche Verwundungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt versorgten den 22-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.
Unfall in Schweinfurt: Polizei wird von Sachverständigem unterstützt
Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Sturz wohl bei einer Fahrtgeschwindigkeit von etwa 20 bis 40 Kilometern die Stunde erfolgte.
Die Nachforschungen zu dem tragischen Unfall in Schweinfurt dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein externer Sachverständiger die Beamten dabei unterstützen.
Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig