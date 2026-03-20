Bus mit 60 Schülern kracht in Auto: Drei Mädchen verletzt
Scheyern - Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist bei einem Unfall ein Linienbus mit Schülern mit einem Auto zusammengestoßen. Drei Mädchen wurden verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, hatte die 19-jährige Autofahrerin die Vorfahrt am Rubertring in Scheyern missachtet.
Der Busfahrer versuchte noch zu bremsen, es kam jedoch zum Zusammenstoß. Drei Mädchen erlitten leichte Verletzungen, so die Polizei. Die zwei 13-Jährigen und eine 16-Jährige kamen ins Krankenhaus.
Aufgrund der zunächst unklaren Lage war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden, der aber ohne Patienten wieder abfliegen konnte.
Ein Ersatzbus musste organisiert werden, viele der Kinder wurden aber von ihren Eltern abgeholt.
Titelfoto: Vifogra/Kirberg