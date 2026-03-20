Bus mit 60 Schülern kracht in Auto: Drei Mädchen verletzt

Scheyern - Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist bei einem Unfall ein Linienbus mit Schülern mit einem Auto zusammengestoßen. Drei Mädchen wurden verletzt.

Einsatzkräfte stehen an der Unfallstelle in Scheyern. © Vifogra/Kirberg

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 19-jährige Autofahrerin die Vorfahrt am Rubertring in Scheyern missachtet.

Der Busfahrer versuchte noch zu bremsen, es kam jedoch zum Zusammenstoß. Drei Mädchen erlitten leichte Verletzungen, so die Polizei. Die zwei 13-Jährigen und eine 16-Jährige kamen ins Krankenhaus.