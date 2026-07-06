Busfahrer hat Anfall am Steuer: Fahrgast greift beherzt ein

Nördlingen - Ein Busfahrer in Schwaben erlitt am Steuer einen Schwächeanfall und baute einen Unfall . Dass nichts Schlimmeres passierte, ist einem Fahrgast zu verdanken.

Am Steuer verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über den voll besetzten Bus. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Reisebus am Sonntag gegen 13 Uhr auf der B 466 von Neresheim in Richtung Nördlingen.

Auf Höhe von Kleinerdlingen erlitt der 74-jährige Busfahrer plötzlich eine Kreislaufschwäche und verlor die Kontrolle über den voll besetzten Bus, berichtete die Polizei.

Das tonnenschwere Gefährt streifte etwa fünf Felder der Leitschutzplanke, so die Einsatzkräfte. Ein 79-jähriger Fahrgast griff beherzt ein und brachte den Bus zum Stehen.

"Dank seines Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden und alle Passagiere blieben unverletzt", betonte die Polizeiinspektion Nördlingen.