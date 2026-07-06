Senior kommt auf die Gegenspur: Zwei Menschen schwer verletzt

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Ein 73-Jähriger kommt bei Effeltrich mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Bei dem folgenden Unfall werden zwei Menschen schwer verletzt.

Von Marcel Gnauck

Effeltrich - Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Oberfranken schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall im Kreis Forchheim wurden zwei Menschen verletzt. (symbolbild)
Bei einem Unfall im Kreis Forchheim wurden zwei Menschen verletzt. (symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Ein 73-Jähriger war am Sonntagmittag nahe Effeltrich (Landkreis Forchheim) mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte.

Dort stieß er frontal mit dem Wagen einer 71-Jährigen zusammen. Zuvor hatte der Senior noch das Auto einer 79-Jährigen gestreift. Sie hatte versucht, dem Fahrzeug auszuweichen. 

Sowohl der 73-Jährige als auch die 71 Jahre alte Autofahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden von Sanitätern in eine Klinik gebracht.

Die 79-Jährige blieb unverletzt. Warum der Senior mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten war, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

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