Senior kommt auf die Gegenspur: Zwei Menschen schwer verletzt

Effeltrich - Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Oberfranken schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall im Kreis Forchheim wurden zwei Menschen verletzt. (symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein 73-Jähriger war am Sonntagmittag nahe Effeltrich (Landkreis Forchheim) mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte.

Dort stieß er frontal mit dem Wagen einer 71-Jährigen zusammen. Zuvor hatte der Senior noch das Auto einer 79-Jährigen gestreift. Sie hatte versucht, dem Fahrzeug auszuweichen.

Sowohl der 73-Jährige als auch die 71 Jahre alte Autofahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden von Sanitätern in eine Klinik gebracht.