Senior kommt auf die Gegenspur: Zwei Menschen schwer verletzt
Von Marcel Gnauck
Effeltrich - Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Oberfranken schwer verletzt worden.
Ein 73-Jähriger war am Sonntagmittag nahe Effeltrich (Landkreis Forchheim) mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte.
Dort stieß er frontal mit dem Wagen einer 71-Jährigen zusammen. Zuvor hatte der Senior noch das Auto einer 79-Jährigen gestreift. Sie hatte versucht, dem Fahrzeug auszuweichen.
Sowohl der 73-Jährige als auch die 71 Jahre alte Autofahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden von Sanitätern in eine Klinik gebracht.
Die 79-Jährige blieb unverletzt. Warum der Senior mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten war, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa