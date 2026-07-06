Tote und Schwerverletzte nach Autounfall auf Kreisstraße

Ruderatshofen - Im schwäbischen Landkreis Ostallgäu ist in der Nacht auf Montag eine Frau bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Eine weitere Insassin wurde schwer verletzt.

Bei dem schweren Unfall kam eine Frau ums Leben. Eine weitere Insassin wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Auto auf einer Kreisstraße zwischen Ruderatshofen und Marktoberdorf unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gebüschreihe. Anschließend wurde das Auto zurück auf die Straße geschleudert.

"Durch den schweren Unfall erlag eine Fahrzeuginsassin noch vor Ort im völlig zerstörten Fahrzeug ihren Verletzungen", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

"Eine weitere wurde schwerstverletzt vom Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau verbracht."

Feuerwehren aus mehreren Gemeinden sowie mehrere Polizeistreifen waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Kreisstraße musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.