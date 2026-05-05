Busfahrer lässt Passagier ans Steuer: Zwei Verletzte
Von Angelika Resenhoeft
Bamberg - Ein Busfahrer hat in Bamberg einen Passagier einen Stadtbus lenken lassen. Als der Hilfsfahrer abrupt bremste, verletzten sich mindestens zwei Menschen leicht.
Nach Polizeiangaben hatte der Stadtbusfahrer den Passagier am vergangenen Freitag hinters Steuer gelassen.
Er fuhr in der Nähe des zentralen Omnibusbahnhofs bis zur Promenadestraße etwa 50 Meter weit. Warum der Stadtbusfahrer das erlaubte, war zunächst unklar.
Bei der scharfen Bremsung erlitten die Fahrgäste Prellungen, so die Polizei. Unklar sei, ob weitere Menschen verletzt wurden. Gegen den Fahrer werde nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Auch gegen den eigentlichen Busfahrer seien strafrechtliche Ermittlungen etwa wegen Straftaten nach dem Straßenverkehrsgesetz und dem Strafgesetzbuch eingeleitet worden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa