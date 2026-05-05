Busfahrer lässt Passagier ans Steuer: Zwei Verletzte

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Ein Passagier fährt in Bamberg kurz einen Stadtbus – dann kommt es zu einer Vollbremsung mit Verletzten. Die Polizei ermittelt gegen Fahrer und Fahrgast.

Von Angelika Resenhoeft

Bamberg - Ein Busfahrer hat in Bamberg einen Passagier einen Stadtbus lenken lassen. Als der Hilfsfahrer abrupt bremste, verletzten sich mindestens zwei Menschen leicht.

Am Steuer eines Busses saß in Bamberg ein Passagier – ohne die entsprechende Fahrerlaubnis. (Symbolfoto)
Am Steuer eines Busses saß in Bamberg ein Passagier – ohne die entsprechende Fahrerlaubnis. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Nach Polizeiangaben hatte der Stadtbusfahrer den Passagier am vergangenen Freitag hinters Steuer gelassen.

Er fuhr in der Nähe des zentralen Omnibusbahnhofs bis zur Promenadestraße etwa 50 Meter weit. Warum der Stadtbusfahrer das erlaubte, war zunächst unklar.

Bei der scharfen Bremsung erlitten die Fahrgäste Prellungen, so die Polizei. Unklar sei, ob weitere Menschen verletzt wurden. Gegen den Fahrer werde nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Auch gegen den eigentlichen Busfahrer seien strafrechtliche Ermittlungen etwa wegen Straftaten nach dem Straßenverkehrsgesetz und dem Strafgesetzbuch eingeleitet worden.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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