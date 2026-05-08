Cupra kracht in Gegenverkehr, Mercedes schleudert von der Straße

Langenzenn - Bei einem Unfall im Landkreis Fürth wurden drei Menschen verletzt.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall bei Langenzenn. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 14.30 Uhr am Donnerstag auf der S2252 von Langenzenn nach Wilhermsdorf unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Dort stieß sein Cupra mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, der von der Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert wurde.

Sowohl der 54-jährige Cupra-Fahrer als auch die 53-jährige Mercedes-Fahrerin wurden leicht verletzt. Die 19-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde schwer verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser.

An den Unfallautos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der sich ersten Einschätzungen nach auf rund 30.000 Euro beläuft.